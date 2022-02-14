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Законодательство РК
18:57 14.02.2022

За убийство и пытки кота семейной паре дали по три года колонии в России

суд Фото: Zakon.kz
Северодвинский городской суд приговорил мужчину к 3,5 годам в колонии общего режима, его сожительницу – к 3,2 годам в колонии-поселении, передает Zakon.kz.

Как сообщает rg.ru, гражданские супруги до смерти замучили кота, принадлежавшего матери подсудимого.

Отмечается, что сожители на протяжении двух месяцев с особой жестокостью, используя различные предметы, причиняли животному боль и страдания. При этом они записали пытки кота на видео, которое выложили в соцсети.

Эта запись вызвала негодование у многих жителей Архангельской области и других регионов, на интернет-ресурсах люди просили наказать виновных в гибели кота Кузи по всей строгости закона.

К слову, срок мужчине дали не только за издевательство над животным, но и за хищение банковской карты.

Экспертиза установила, что осужденный психически здоров, а его гражданская супруга страдает алкогольной зависимостью и связанным с этим психическим расстройством. Установлено, что она пытала кота с целью расстроить его хозяйку.

При этом женщина не раскаялась в своих действиях. Ее сожитель принес извинения своей матери и выплатил ей пять тысяч рублей (более 28 тыс. тенге) в счет возмещения морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Елена Беляева
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