За убийство и пытки кота семейной паре дали по три года колонии в России
Как сообщает rg.ru, гражданские супруги до смерти замучили кота, принадлежавшего матери подсудимого.
Отмечается, что сожители на протяжении двух месяцев с особой жестокостью, используя различные предметы, причиняли животному боль и страдания. При этом они записали пытки кота на видео, которое выложили в соцсети.
Эта запись вызвала негодование у многих жителей Архангельской области и других регионов, на интернет-ресурсах люди просили наказать виновных в гибели кота Кузи по всей строгости закона.
К слову, срок мужчине дали не только за издевательство над животным, но и за хищение банковской карты.
Экспертиза установила, что осужденный психически здоров, а его гражданская супруга страдает алкогольной зависимостью и связанным с этим психическим расстройством. Установлено, что она пытала кота с целью расстроить его хозяйку.
При этом женщина не раскаялась в своих действиях. Ее сожитель принес извинения своей матери и выплатил ей пять тысяч рублей (более 28 тыс. тенге) в счет возмещения морального вреда.
Приговор не вступил в законную силу.