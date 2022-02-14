Исследователи научились определять болезнь Альцгеймера по сетчатке глаза

Как пишет лента.ру, открытие совершили новозеландские ученые из Университета Отаго. Ими был проведен анализ когнитивных способностей, состояния нервных волокон сетчатки и слоя ганглиозных клеток более 865 респондентов, рожденных в период с 1972 по 1973 год. Они наблюдались до 45 лет.

Также сравнивались IQ, скорость обработки информации и другие показатели участников исследования в детстве и зрелом возрасте.

Выяснилось, что более толстые слои ганглиозных клеток и нервных волокон сетчатки были связаны с наилучшими когнитивными показателями, причем как в младшем возрасте, так и в зрелом. Испытуемые с более тонкой сетчаткой продемонстрировали сниженную скорость мыслительной функции и реакции на получаемую информацию.