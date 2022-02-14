20:07 14.02.2022
Ведется следствие в отношении силовиков, покинувших служебные здания в пик беспорядков
Фото: Zakon.kz
Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов представил Касым-Жомарту Токаеву отчет о ходе расследования событий «трагического января» и принимаемых мерах по сообщениям граждан и правозащитников о недозволенных методах следствия, передает Zakon.kz.
Отдельно ведется следствие в отношении должностных лиц силовых органов, покинувших служебные здания в пик беспорядков. Из-за таких действий в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях в руки преступников попало более полутора тысяч единиц оружия из арсеналов правоохранительных органов, - сообщает Акорда.
Ранее сообщалось, что Токаеву доложили о ходе расследования январских событий.