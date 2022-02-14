20:30 14.02.2022
Султанов поручил увеличить производство сельхозпродукции
Фото: Zakon,kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел совещание по вопросу недопущения роста инфляции, передает Zakon.kz.
Как сообщает primeminister.kz, министры сельского хозяйства, национальной экономики, торговли, а также руководство Национального банка доложили о ходе реализации комплекса мер по контролю и снижению инфляции.
Султанов поручил госорганам принять меры для удержания целевого коридора инфляции и недопущения увеличения роста цен на ключевые товары.
Министерству сельского хозяйства поручено усилить работу по наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также ускорить разработку алгоритма прогнозирования цен на социально значимые продовольственные товары.