Сын Гурбангулы Бердымухамедова стал кандидатом в президенты

Как сообщают РИА Новости, участники съезда выслушали речь Бердымухамедова и поддержали его кандидатуру на пост президента Туркменистана. В соответствии с решением Центризбиркома в стране с понедельника стартовал первый этап избирательной кампании по досрочным выборам президента страны – выдвижение кандидатов.

Президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране. Избирается он народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги. В соответствии с Избирательным кодексом право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, зарегистрированным до дня назначения выборов, а также группам граждан.

Политические партии выдвигают кандидатов в президенты на своих съездах. В стране действуют три политические партии – Демократическая партия Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Демократическая партия Туркменистана – старейшая политическая партия страны. Она была создана в 1991 году.

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова по специальности инженер-технолог. В 2008-2011 годах учился в Дипломатической академии МИД России и стал специалистом по международным отношениям. В 2011-2013 годах он также учился в Женеве в Центре политики безопасности по специальности европейская и международная безопасность.

С февраля 2021 года работает в должности вице-премьера. Также Сердар Бердымухамедов возглавляет Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства и Международную ассоциацию «Туркменские алабаи».