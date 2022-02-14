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Законодательство РК
21:21 14.02.2022

Подозреваемого в серии краж видеорегистраторов из авто задержали в Алматы

автовзлом Фото: кадр из видео
Момент, когда мужчина разбил ногой стекло в машине, попал на камеры видеонаблюдения, установленные на подъездах жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Кадры кражи распространились в соцсетях, на что обратили внимание стражи порядка.

На тот момент официальных обращений в полицию не было. Тем не менее факт хищения чужого имущества зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 188 УК РК. В ходе проведения оперативных мероприятий установлены еще шестеро потерпевших, чьи транспортные средства были обворованы по такой же схеме. Подозреваемый – гражданин Б. 1996 года рождения, задержан, – уточнил начальник Управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.

Задержанный признался в совершении лишь двух краж. По словам мужчины, его интересовали лишь видеорегистраторы.

Елена Беляева
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