Подозреваемого в серии краж видеорегистраторов из авто задержали в Алматы

Кадры кражи распространились в соцсетях, на что обратили внимание стражи порядка.

На тот момент официальных обращений в полицию не было. Тем не менее факт хищения чужого имущества зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 188 УК РК. В ходе проведения оперативных мероприятий установлены еще шестеро потерпевших, чьи транспортные средства были обворованы по такой же схеме. Подозреваемый – гражданин Б. 1996 года рождения, задержан, – уточнил начальник Управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.

Задержанный признался в совершении лишь двух краж. По словам мужчины, его интересовали лишь видеорегистраторы.