Ряд анализов посоветовал врач сдать переболевшим коронавирусом

В интервью с «Вечерней Москвой» вирусолог заявил, что в перечне необходимых исследований организма должны быть три вида анализов.

Одним из побочных эффектов коронавируса может стать повышенная вязкость крови. И я рекомендую пройти три вида тестирования: коагулограмму, тромбоэластограмму и гемостазиограмму. Все это разные звенья системы свертывания крови, и нужно посмотреть результаты всех этих анализов. Если будут выявлены проблемы, то врач назначит лечение и проведет коррекцию. Максим Щеленков

По его словам, нужно сдать клинический анализ крови, чтобы определить, остались ли признаки воспаления. Эксперт назвал основные показатели: уровень лейкоцитов, лимфоцитов и железа. Кроме того, анализ крови нужен для проверки С-реактивного белка и лактата — маркера, характерного для гипоксии, когда мало кислорода.

Врач также сообщил, что после перенесенного коронавируса активируется герпес.

Если у кого-то он был раз в год или в полгода, то после болезни вирус обостряется и появляется намного чаще. Все это сопровождается повышенной утомляемостью, выпадением волос и ухудшением памяти. Максим Щеленков

Он отметил, что подобные признаки связаны с дефицитарными состояниями и требуют коррекции.