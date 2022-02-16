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00:09 16.02.2022

Усталость, бессоница и низкое давление: как распознать анорексию

Метр Фото: pixabay
Нередко причиной анорексии может стать депрессия и обсессивно-компульсивное расстройство. Нередко анорексия может появиться из-за депрессивного состояния, стресса, сообщает Zakon.kz

Многие люди стремятся следить за своим весом и рационом; ограничивают вредные продукты в меню и сидят на диетах.

Но иногда все эти попытки могут перетечь в нервозное состояние, когда человек озабочен своим весом, ведет строгий подсчет калорий и всегда следит за тем, что и сколько он ест.

Нервная анорексия – это расстройство пищевого поведения, при котором человек может потерять большой вес.

Нередко анорексия может появиться из-за депрессивного состояния, стресса. Чаще всего анорексия встречается у девушек от 14 до 25 лет. И порой сложно диагностировать анорексию только по внешнему виду.

Симптомы анорексии

Помимо внешних признаков существует ряд и других симптомов анорексии:

  • Неспособность поддерживать оптимальный вес

  • Усталость и бессонница

  • Желтоватый оттенок кожи, темные круги под глазами и бледность

  • Истончение и выпадение волос

  • Нарушение цикла

  • Сухость кожи

  • Низкое давление

  • Увлечение кулинарией. Внезапный интерес к готовке и желание накормить всех вокруг – одно из распространенных признаков анорексии. Больной может часами говорить о еде, готовить очень много, но сам даже не притронется к приготовленному.

  • Частая грусть и раздражение. Диеты ведут к дефициту питательных веществ и дисбалансу некоторых гормонов: серотонина, дофамина, окситоцина, лептина и кортизола — гормона стресса. Поэтому у больных анорексией часто случаются перепады в настроении, и усиливается навязчивое поведение в отношении еды – они могут мыть руки после каждого контакта с едой.

  • Утомление. Отсутствие полноценного питания и здорового аппетита приводят к быстрой утомляемости. Это негативно влияет на все органы человека. Для поддержания жизнедеятельности человек вынужден использовать внутренние ресурсы.

  • Замкнутость и нежелание общаться. Когда желание похудеть превращается в навязчивую идею, то человек сосредотачивается на это и забывает об остальном. Он становится замкнутым, отдаляется от родных и близких. Иногда страдающие анорексией находят друг друга и пропагандируют болезнь. Они делятся фотографиями, считают вместе калории и вместе идут к «идеальному телу».

Причины анорексии:

  • Физиологическая причина. Генетика и гормоны могут привести к нервной анорексии.

  • Социальная причина – желание выглядеть худыми и стройными.

  • Психологическая причина – люди, страдающие депрессией и ОКР склонны к потере аппетита, диете и спортивному режиму.

Наргиз Рахимжан
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