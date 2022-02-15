06:42 15.02.2022
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 15 февраля
Фото: olympic.kz
В 12-й день программы на зимних Олимпийских играх Казахстан будет представлен в двух видах спорта - фристайл-акробатике и лыжном двоеборье, сообщает Zakon.kz.
На этих стартах честь Казахстана будут защищать два спортсмена:
Лыжные двоеборье. Мужчины: 14:00 - HS-140 трамплин. 16:30 - гонка на 10 км. Чингиз Ракпаров
Фристайл-акробатика. Мужчины. Первая квалификация в 17:00. Вторая квалификация в 17:45. Шерзод Хаширбаев
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