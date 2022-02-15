Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 15 февраля

На этих стартах честь Казахстана будут защищать два спортсмена:

Лыжные двоеборье. Мужчины: 14:00 - HS-140 трамплин. 16:30 - гонка на 10 км. Чингиз Ракпаров

Фристайл-акробатика. Мужчины. Первая квалификация в 17:00. Вторая квалификация в 17:45. Шерзод Хаширбаев

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch – новым игрокам +300% к депозиту.