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06:42 15.02.2022

Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 15 февраля

Пекин-2022 Фристайл-акробатика Квалификация Фото: olympic.kz
В 12-й день программы на зимних Олимпийских играх Казахстан будет представлен в двух видах спорта - фристайл-акробатике и лыжном двоеборье, сообщает Zakon.kz.

На этих стартах честь Казахстана будут защищать два спортсмена:

Лыжные двоеборье. Мужчины: 14:00 - HS-140 трамплин. 16:30 - гонка на 10 км. Чингиз Ракпаров

Фристайл-акробатика. Мужчины. Первая квалификация в 17:00. Вторая квалификация в 17:45. Шерзод Хаширбаев

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