Луценко завоевал первую победу для Astana Qazaqstan Team в 2022 году

Алексей Луценко предпринял две атаки на 188-километровой дистанции этой гонки. Второй рывок за 28 км до финишной черты стал успешным и принес победу казахстанскому гонщику на улицах Убеды.

Я очень рад, что сумел выиграть свою первую гонку в сезоне. Вместе с командой я провел две хорошие недели на высокогорном тренировочном сборе на Тейде, и сегодня чувствовал готовность и мотивацию попробовать что-то. В прошлом году я уже выиграл гравийную гонку – «Серениссима Гравел», так что я знал, чего ждать сегодня. Алексей Луценко

Гонка получилась очень тяжелой с большим количеством подъемов и гравийных участков. Команда помогла Алексею сохранить силы для решающей атаки.

Я знал, что Тим Велленс может быть реальным фаворитом в подобного рода гонке, так что мой план был атаковать заранее, чтобы уехать в одиночку. И этот план прекрасно сработал. Выиграть свою первую же гонку сезона – это замечательно! Теперь, я настраиваюсь на мой следующий старт – «Вуэльту Андалусии». Алексей Луценко

Гонка оказалась серьезным испытанием для всех гонщиков Astana Qazaqstan Team, несмотря на завалы, падения и проколы, все они с честью вышли из трудной ситуации и пришли к победе.

Когда у тебя в составе такой гонщик, как Алексей Луценко, ты всегда можешь ожидать чего-то хорошего от него. Мы были готовы поддержать Алексея, ну а он продемонстрировал феноменальную форму на старте сезона, проведя этот день на высочайшем уровне! Гонка была сложной и требовательной, и я доволен тем, как Алексей сегодня атаковал и победил. Это красивая победа! Джузеппе Мартинелли, сп. директор команды Astana Qazaqstan Team.

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