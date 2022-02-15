08:16 15.02.2022
13 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане предоставил Минздрав РК. Число заболевших COVID-19 снижается до тысячи, сообщает Zakon.kz.
На 15 февраля лечение от КВИ продолжают получать 49 207 человек (48 064+ и 1143 КВИ-), из них в стационарах – 6820, на амбулаторном уровне – 42 387.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 335 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 138,
на аппарате ИВЛ – 96.
Фото: Минздрав РК