13 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки

На 15 февраля лечение от КВИ продолжают получать 49 207 человек (48 064+ и 1143 КВИ-), из них в стационарах – 6820, на амбулаторном уровне – 42 387.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 335 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 138,

на аппарате ИВЛ – 96.