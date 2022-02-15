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08:58 15.02.2022

Европа готовится к возможному наплыву беженцев из Украины

Евросоюз Украина Фото: pixabay
У Брюсселя существуют планы готовности, в том числе к обострению ситуации с беженцами. В Берлине пока не видят признаков возможного наплыва, сообщает Zakon.kz.

Еврокомиссия готовится к возможному наплыву беженцев из Украины в ЕС в случае российского вторжения. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, сообщает Deutsche Welle.

По словам Спинант, наряду с пакетом возможных санкций существуют планы готовности, применимые к разным аспектам – энергоснабжению, экономическим последствиям, а также к обострению ситуации с мигрантами и беженцами.

Представитель ЕК не назвала конкретных шагов, однако сослалась на пакет мер по миграции и предоставлению убежища, предложенный Еврокомиссией в 2020 году.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что дипмиссия Евросоюза в Киеве останется открытой и будет оказывать поддержку гражданам европейского сообщества.

В свою очередь, в Берлине на данном этапе не ожидают большого притока украинских беженцев в Германию. Тем не менее власти страны наблюдают за ситуацией.

Власти США ранее заявили, что Россия может начать вторжение в Украину. В Кремле отрицают заявления стран Запада.

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