До 45 см снега выпало в Алматы

В Алматы выпало 15-18 см снега (по состоянию на 08:00), в предгорных районах – 22-30 см, в горной местности – до 45 см. Управление жилищной политики Алматы

Фото: Управление жилищной политики

Как уточнили в ведомстве, с 00:00 осуществляется посыпка дорог противогололедными материалами (ПГМ), с 03:30 организованы колонны по сгребанию снега.

Фото: Управление жилищной политики

В утренний час пик на магистральных улицах и в верхней части города сгребание снега произведено трижды. Усилены работы по механизированной и ручной очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования. По состоянию на 08:00 вывезено 330 куб. м снега. Управление жилищной политики Алматы

Фото: Zakon.kz

Всего в уборке снега задействовано 616 единиц спецтехники, 1463 дорожных рабочих, использовано 2950 тонн ПГМ.

Фото: Zakon.kz

По прогнозу «Казгидромета», выпадение снега завершится в первой половине дня 15 февраля. Температура воздуха днем 15 февраля 0...-3°C.