09:19 15.02.2022
До 45 см снега выпало в Алматы
Фото: Управление жилищной политики Алматы
В Алматы выпало до 45 см снега. Информацию по уборке снега предоставили в городском управлении жилищной политики, передает Zakon.kz.
В Алматы выпало 15-18 см снега (по состоянию на 08:00), в предгорных районах – 22-30 см, в горной местности – до 45 см.Управление жилищной политики Алматы
Фото: Управление жилищной политики
Как уточнили в ведомстве, с 00:00 осуществляется посыпка дорог противогололедными материалами (ПГМ), с 03:30 организованы колонны по сгребанию снега.
Фото: Управление жилищной политики
В утренний час пик на магистральных улицах и в верхней части города сгребание снега произведено трижды. Усилены работы по механизированной и ручной очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования. По состоянию на 08:00 вывезено 330 куб. м снега.Управление жилищной политики Алматы
Фото: Zakon.kz
Всего в уборке снега задействовано 616 единиц спецтехники, 1463 дорожных рабочих, использовано 2950 тонн ПГМ.
Фото: Zakon.kz
По прогнозу «Казгидромета», выпадение снега завершится в первой половине дня 15 февраля. Температура воздуха днем 15 февраля 0...-3°C.