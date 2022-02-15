Ерлан Кошанов избран руководителем фракции Nur Otan в Мажилисе
Как сообщили в пресс-службе партии, поблагодарив депутатов за поддержку и оказанное доверие, руководитель фракции Ерлан Кошанов обозначил приоритеты по перезагрузке работы фракции в свете реализации задач, поставленных президентом страны, председателем партии Касым-Жомартом Токаевым на внеочередном XXI съезде партии Nur Otan 28 января.
Фракция должна активно включиться в трансформацию Nur Otan, всецело способствуя повышению эффективности партии для проведения президентского курса реформ, – подчеркнул в своем выступлении Ерлан Кошанов.
Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК
Председатель Мажилиса поручил усилить качество законотворческой деятельности, повысить актуальность депутатских запросов, усилить взаимодействие с Центральным аппаратом партии по вопросам аналитики и работы в регионах.
Особое внимание депутаты фракции должны уделять информационной работе, в том числе в социальных сетях.
Кроме того, спикер Мажилиса обозначил перед членами фракции ряд задач в связи с выездом депутатов в регионы в феврале. Председатель Мажилиса напомнил, что встречи с жителями должны пройти в живом формате с обсуждением реальных проблем граждан на местах. Особое внимание надо уделить молодежи, разъяснив им возможности, предоставляемые государством.
Депутат Мажилиса Ерлан Саиров избран заместителем руководителя и членом президиума фракции, а мажилисмены Елнур Бейсенбаев и Екатерина Смышляева вошли в состав президиума фракции.