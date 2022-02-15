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Законодательство РК
09:51 15.02.2022

Ерлан Кошанов избран руководителем фракции Nur Otan в Мажилисе

заседание Фото: пресс-служба партии
На заседании Ерлан Кошанов избран руководителем фракции партии Nur Otan в Мажилисе. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру спикера Мажилиса, предложенную вице-спикером палаты Павлом Казанцевым, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе партии, поблагодарив депутатов за поддержку и оказанное доверие, руководитель фракции Ерлан Кошанов обозначил приоритеты по перезагрузке работы фракции в свете реализации задач, поставленных президентом страны, председателем партии Касым-Жомартом Токаевым на внеочередном XXI съезде партии Nur Otan 28 января.

Фракция должна активно включиться в трансформацию Nur Otan, всецело способствуя повышению эффективности партии для проведения президентского курса реформ, – подчеркнул в своем выступлении Ерлан Кошанов.

фракция NurOtan

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

Председатель Мажилиса поручил усилить качество законотворческой деятельности, повысить актуальность депутатских запросов, усилить взаимодействие с Центральным аппаратом партии по вопросам аналитики и работы в регионах.

Особое внимание депутаты фракции должны уделять информационной работе, в том числе в социальных сетях.

Кроме того, спикер Мажилиса обозначил перед членами фракции ряд задач в связи с выездом депутатов в регионы в феврале. Председатель Мажилиса напомнил, что встречи с жителями должны пройти в живом формате с обсуждением реальных проблем граждан на местах. Особое внимание надо уделить молодежи, разъяснив им возможности, предоставляемые государством.

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров избран заместителем руководителя и членом президиума фракции, а мажилисмены Елнур Бейсенбаев и Екатерина Смышляева вошли в состав президиума фракции.

Оксана Житникова
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