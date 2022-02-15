«АрселорМиттал Темиртау» закупил новые автобусы для шахтеров

Первые 12 автобусов марки Yutong в скором времени будут готовы для того, чтобы выйти на маршруты и доставлять шахтеров на предприятия.

Как рассказали на заводе-производителе, перед выпуском продукции проводится ряд испытаний для того, чтобы быть уверенными в качестве продукции и удобстве водителей и пассажиров. Автобусы адаптированы под местные погодные условия, оснащены автономной отопительной системой с конвекторами по всей длине салона и соответствуют экологическому стандарту «Евро 5».

Автобусы данной модели оснащены комфортабельным салоном с 52 пассажирскими сидениями и пневматической подвеской, что позволяет сделать комфортным передвижение даже по не очень хорошим дорогам. Айнура Малаева, представитель изготовителя

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

Первые пять автобусов уже поступили в распоряжение угольного департамента, их готовят к выходу на линию, подбирают водителей из числа опытных сотрудников, не имеющих нарушений по технике безопасности и правилам дорожного движения.

Водители уже успели оценить новый автопарк.

Автобусы хорошие, комфортабельные. Наша задача – ребят на работу и с работы довезти, сделать это с комфортом. Работа у шахтеров непростая, тяжелая, и хочется, чтобы они в дороге тоже отдыхали. К новой технике отношение особое, будем ее, конечно, беречь, чтобы она дольше прослужила нам. Начальник автобусной колонны №3 Шахтинского филиала УТТ Сергей Зинченко

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

Напомним, контракт на поставку автобусов между АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «QAZ TEHNA» был заключен в 2021 году в рамках реализации обязательств компании с работниками.