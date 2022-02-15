«АрселорМиттал Темиртау» закупил новые автобусы для шахтеров
Первые 12 автобусов марки Yutong в скором времени будут готовы для того, чтобы выйти на маршруты и доставлять шахтеров на предприятия.
Как рассказали на заводе-производителе, перед выпуском продукции проводится ряд испытаний для того, чтобы быть уверенными в качестве продукции и удобстве водителей и пассажиров. Автобусы адаптированы под местные погодные условия, оснащены автономной отопительной системой с конвекторами по всей длине салона и соответствуют экологическому стандарту «Евро 5».
Автобусы данной модели оснащены комфортабельным салоном с 52 пассажирскими сидениями и пневматической подвеской, что позволяет сделать комфортным передвижение даже по не очень хорошим дорогам.Айнура Малаева, представитель изготовителя
Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»
Первые пять автобусов уже поступили в распоряжение угольного департамента, их готовят к выходу на линию, подбирают водителей из числа опытных сотрудников, не имеющих нарушений по технике безопасности и правилам дорожного движения.
Водители уже успели оценить новый автопарк.
Автобусы хорошие, комфортабельные. Наша задача – ребят на работу и с работы довезти, сделать это с комфортом. Работа у шахтеров непростая, тяжелая, и хочется, чтобы они в дороге тоже отдыхали. К новой технике отношение особое, будем ее, конечно, беречь, чтобы она дольше прослужила нам.Начальник автобусной колонны №3 Шахтинского филиала УТТ Сергей Зинченко
Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»
Напомним, контракт на поставку автобусов между АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «QAZ TEHNA» был заключен в 2021 году в рамках реализации обязательств компании с работниками.
АО «АрселорМиттал Темиртау» отмечает особый приоритет повышения комфорта работы на предприятиях для своих сотрудников. Общая сумма контракта составляет более 700 млн тенге. На сегодняшний день в компанию «АрселорМиттал Темиртау» поступило пять автобусов, еще семь проходят завершающие этапы сборки и проверки перед отправкой шахтерам.