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Законодательство РК
10:44 15.02.2022

О неконкурентном поведении крупных застройщиков рассказал глава АЗРК РК

Застройщики, действия, АЗРК, критика Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Крупные застройщики обеспечивают себе объемы работ неконкурентными способами. Об этом на заседании правительства Казахстана рассказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент Zakon.kz.
Фактически известные застройщики используют бренд компании для рекламы объектов, не участвуя в самом строительстве. Процесс строительства и реализации жилья осуществляется третьими лицами, не являющимися уполномоченными компаниями застройщика, что приводит к уходу от ответственности за строительство объекта, а также от антимонопольного и налогового контроля. В том числе остаются без правовых гарантий покупатели квартир, реализованных юридически не связанными с застройщиками организациями. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин

По его словам, это стало причиной массовых жалоб на качество жилья и сроки сдачи объектов.

Распространилась практика навязывания необоснованных условий договоров. Это требования по заключению договоров с управляющими компаниями, аффилированными с застройщиками, операторами связи, интернет-услуг, кабельного телевидения, по покупке паркингов. Таким образом, монопольный рынок строительства уже ограничивает конкуренцию на смежных рынках.Серик Жумангарин

Также председатель АЗРК добавил, что конкурентным способом предоставления земельных участков являются торги. Исключение – реализация инвестиционных и инновационных проектов на территориях специальных экономических зон (СЭЗ) или с участием социальных предпринимательских корпораций (СПК).

Основная задача СЭЗ – ускоренное развитие современных производств. Между тем сложилась практика осуществления на территории СЭЗ строительства жилых домов.Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин

Другим способом получения неконкурентных преимуществ стали госзакупки и государственное частное партнерство.

Крайне непрозрачной, неконкурентной становится процедура государственного частного партнерства по строительству дорог, больниц, школ и иных объектов, которая по сути является государственным закупом строительных услуг.Глава АЗРК РК
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