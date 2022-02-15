О неконкурентном поведении крупных застройщиков рассказал глава АЗРК РК

Фактически известные застройщики используют бренд компании для рекламы объектов, не участвуя в самом строительстве. Процесс строительства и реализации жилья осуществляется третьими лицами, не являющимися уполномоченными компаниями застройщика, что приводит к уходу от ответственности за строительство объекта, а также от антимонопольного и налогового контроля. В том числе остаются без правовых гарантий покупатели квартир, реализованных юридически не связанными с застройщиками организациями. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин

По его словам, это стало причиной массовых жалоб на качество жилья и сроки сдачи объектов.

Распространилась практика навязывания необоснованных условий договоров. Это требования по заключению договоров с управляющими компаниями, аффилированными с застройщиками, операторами связи, интернет-услуг, кабельного телевидения, по покупке паркингов. Таким образом, монопольный рынок строительства уже ограничивает конкуренцию на смежных рынках. Серик Жумангарин

Также председатель АЗРК добавил, что конкурентным способом предоставления земельных участков являются торги. Исключение – реализация инвестиционных и инновационных проектов на территориях специальных экономических зон (СЭЗ) или с участием социальных предпринимательских корпораций (СПК).

Основная задача СЭЗ – ускоренное развитие современных производств. Между тем сложилась практика осуществления на территории СЭЗ строительства жилых домов. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин

Другим способом получения неконкурентных преимуществ стали госзакупки и государственное частное партнерство.