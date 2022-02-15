10:34 15.02.2022
Бублик и Недовесов вышли в четвертьфиналы турниров парного разряда
Фото: ktf.kz
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Недовесов начали с побед свои выступления на хардовых турнирах ATP 250 в Катаре и США. Спортсмены выиграли стартовые поединки в парной категории, сообщает Zakon.kz.
Бублик вышел во второй круг турнира в Дохе в тандеме с венгром Мартоном Фучовичем. Они обыграли И. Додига (Хорватия) и М. Винуса (Новая Зеландия) со счетом 7:6, 6:3. Теперь одним из потенциальных соперников Александра за выход в полуфинал может стать Андрей Голубев.
Александр Недовесов и Айсам-уль-Хак Куреши из Пакистана пробились в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич (США). Казахстанско-пакистанский дуэт переиграл местных теннисистов Т. Пола и У. Блумберга – 7:5, 6:7, 10:8.
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