Бублик и Недовесов вышли в четвертьфиналы турниров парного разряда

Бублик вышел во второй круг турнира в Дохе в тандеме с венгром Мартоном Фучовичем. Они обыграли И. Додига (Хорватия) и М. Винуса (Новая Зеландия) со счетом 7:6, 6:3. Теперь одним из потенциальных соперников Александра за выход в полуфинал может стать Андрей Голубев.

Александр Недовесов и Айсам-уль-Хак Куреши из Пакистана пробились в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич (США). Казахстанско-пакистанский дуэт переиграл местных теннисистов Т. Пола и У. Блумберга – 7:5, 6:7, 10:8.

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