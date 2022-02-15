41% занятых казахстанцев работают в низкооплачиваемых отраслях

За последние десять лет в Казахстане прирост ВВП был обеспечен на 62% за счет сферы услуг, производительность труда в которой значительно ниже, чем в обрабатывающей промышленности.

С 2015 года 37% рабочих мест созданы в низкопродуктивных секторах, преимущественно в отраслях с преобладающим государственным участием, таких как образование, здравоохранение, государственное управление. Только 8% рабочих мест создано высокопроизводительными отраслями. В результате сегодня 41% занятого населения работают в низкопродуктивных отраслях с невысоким уровнем дохода. Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов

Вице-министр подчеркнул, что основная задача министерства – увеличение темпов создания стабильных и производительных рабочих мест. Для этого местные исполнительные органы должны утвердить региональные карты занятости с перечнем инвестиционных проектов и количеством создаваемых рабочих мест.

Мониторинг будет обеспечен через информационную систему с проверкой данных по налоговым, пенсионным отчислением и электронным трудовым договорам.

По словам Сарбасова, изменения коснутся и самозанятого населения.