11:56 15.02.2022
41% занятых казахстанцев работают в низкооплачиваемых отраслях
Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов отметил, что реальные доходы населения напрямую зависят от экономического роста и производительности труда, передает корреспондент Zakon.kz.
За последние десять лет в Казахстане прирост ВВП был обеспечен на 62% за счет сферы услуг, производительность труда в которой значительно ниже, чем в обрабатывающей промышленности.
С 2015 года 37% рабочих мест созданы в низкопродуктивных секторах, преимущественно в отраслях с преобладающим государственным участием, таких как образование, здравоохранение, государственное управление. Только 8% рабочих мест создано высокопроизводительными отраслями. В результате сегодня 41% занятого населения работают в низкопродуктивных отраслях с невысоким уровнем дохода.Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов
Вице-министр подчеркнул, что основная задача министерства – увеличение темпов создания стабильных и производительных рабочих мест. Для этого местные исполнительные органы должны утвердить региональные карты занятости с перечнем инвестиционных проектов и количеством создаваемых рабочих мест.
Мониторинг будет обеспечен через информационную систему с проверкой данных по налоговым, пенсионным отчислением и электронным трудовым договорам.
По словам Сарбасова, изменения коснутся и самозанятого населения.
Для самозанятых работников рассматривается регистрация новых форм трудовых отношений и введение специальных налоговых режимов. Также будут приняты меры по расширению занятости за счет поддержки предпринимательских инициатив и цифровизации инфраструктуры занятости.Акмади Сарбасов