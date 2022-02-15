Минфин разрабатывает меры по возврату незаконно выведенных за границу средств

По словам Жамаубаева, уже подготовлена правовая база по международному сотрудничеству в части обмена информацией в целях налогового администрирования.

В частности, в рамках многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией по финансовым счетам налажено получение данных от 62 юрисдикций, начиная с 2019 года. Также одобрена ратификация подписанного соглашения с правительством США о совершенствовании международной налоговой дисциплины, благодаря которому будет осуществляться взаимообмен информацией о финансовых счетах резидентов обеих стран. Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев

Вдобавок ратифицирована многосторонняя конвенция по предотвращению злоупотребления положениями международных договоров в части уклонения от налогообложения и вывода капитала.

Создана рабочая группа с участием руководителей всех заинтересованных госорганов. Будут выработаны конкретные предложения по возврату капитала в страну из-за рубежа и усилению мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны, в том числе в офшорные юрисдикции. Глава Минфина РК

Помимо этого, разработаны законодательные поправки в части налогообложения дивидендов, ограничения вычета по нематериальным услугам и контролируемых иностранных компаний. Также будет принят закон по вопросам трансфертного ценообразования, с учетом лучших практик стран ОЭСР.

Конкретные предложения по данному направлению министр пообещал представить президенту страны в течение двух месяцев.