14:25 08.02.2022
Токаев поручил разработать план по возврату незаконно выведенных за границу средств
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов, передает корреспондент Zakon.kz.
Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов.Президент РК Касым-Жомарт Токаев
Также он отметил, что идеология добросовестного труда, справедливого вознаграждения должна прийти на смену мировоззрению компрадоров, временщиков, иждивенцев.
Это общая задача власти и общества, которая затрагивает социально-экономические аспекты, вопросы государственной политики, национальной идентичности и воспитания молодежи.Касым-Жомарт Токаев