Токаев поручил разработать план по возврату незаконно выведенных за границу средств

Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Также он отметил, что идеология добросовестного труда, справедливого вознаграждения должна прийти на смену мировоззрению компрадоров, временщиков, иждивенцев.

Это общая задача власти и общества, которая затрагивает социально-экономические аспекты, вопросы государственной политики, национальной идентичности и воспитания молодежи. Касым-Жомарт Токаев