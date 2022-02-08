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Законодательство РК
14:25 08.02.2022

Токаев поручил разработать план по возврату незаконно выведенных за границу средств

рк, средства, вывоз, заграница, возврат, токаев, поручение Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов, передает корреспондент Zakon.kz.
Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов.Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Также он отметил, что идеология добросовестного труда, справедливого вознаграждения должна прийти на смену мировоззрению компрадоров, временщиков, иждивенцев.

Это общая задача власти и общества, которая затрагивает социально-экономические аспекты, вопросы государственной политики, национальной идентичности и воспитания молодежи.Касым-Жомарт Токаев

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