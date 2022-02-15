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Законодательство РК
11:18 15.02.2022

Взрыв на территории сельской школы в Туркестанской области – есть погибший

туркестанская область, школа, котельная, взрыв, погибший, дчс Фото: Пресс-служба ДЧС Туркестанской области
В Сайрамском районе Туркестанской области на территории малокомплектной средней школы им. Курмангазы произошел взрыв в котельной, передает Zakon.kz.
15 февраля в 08:05 в Сайрамском районе (сельский округ Кайнар булак, населенный пункт Ошакты, ул. Рыскулова, 19а) на территории малокомплектной средней школы им. Курмангазы в отдельно стоящем котельном помещении произошел взрыв парового котла (на твердом топливе) без горения, с разрушением крыши на площади 20 кв. м.Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

туркестанская область, школа, котельная, взрыв, погибший, дчс

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В ведомстве отметили, что противопожарная служба не вызывалась.

туркестанская область, школа, котельная, взрыв, погибший, дчс

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В результате происшествия на месте скончался кочегар 1963 г. р.Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

туркестанская область, школа, котельная, взрыв, погибший, дчс

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

На место выезжали семь сотрудников и две единицы техники ДЧС, восемь сотрудников и две единицы техники ДП.

Динара Халдарова
Туркестанская область
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