Взрыв на территории сельской школы в Туркестанской области – есть погибший

15 февраля в 08:05 в Сайрамском районе (сельский округ Кайнар булак, населенный пункт Ошакты, ул. Рыскулова, 19а) на территории малокомплектной средней школы им. Курмангазы в отдельно стоящем котельном помещении произошел взрыв парового котла (на твердом топливе) без горения, с разрушением крыши на площади 20 кв. м. Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В ведомстве отметили, что противопожарная служба не вызывалась.

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В результате происшествия на месте скончался кочегар 1963 г. р. Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

На место выезжали семь сотрудников и две единицы техники ДЧС, восемь сотрудников и две единицы техники ДП.