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11:21 15.02.2022

Курс доллара немного снизился на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 430,78 тенге, снизившись на 0,63 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро на вчерашних торгах составил 489 тенге (-5,00), российского рубля – 5,5795 тенге (-0,1273), китайского юаня – 67,8483 тенге (+0,4622).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 430,3-431,8 тенге, евро – по 488-491 тенге, российские рубли – по 5,65-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 15 февраля.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,79%, составив 94,71 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле упала на 0,70% — до 95,80 доллара за баррель.

Лариса Черненко
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