Курс доллара немного снизился на торгах

Средневзвешенный курс евро на вчерашних торгах составил 489 тенге (-5,00), российского рубля – 5,5795 тенге (-0,1273), китайского юаня – 67,8483 тенге (+0,4622).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 430,3-431,8 тенге, евро – по 488-491 тенге, российские рубли – по 5,65-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 15 февраля.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,79%, составив 94,71 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле упала на 0,70% — до 95,80 доллара за баррель.