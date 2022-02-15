Новую модель ценообразования на газ готовят в Минэнерго

Министерством ведется работа по новой модели ценообразования на газ, которая должна принимать во внимание ограниченность ресурсов казахстанского газа и повышение цен коммерческим потребителям до уровня рыночных цен. Министр энергетики Болат Акчулаков

По его словам, основная газотранспортная инфраструктура в значительной степени требует больших капиталовложений для поддержания безопасной эксплуатации. Необходимо проведение технического аудита состояния газотранспортной инфраструктуры, а также определение источников финансирования и механизмов возврата инвестиций.

Министр отметил, что будет актуализирована генеральная схема газификации, упрощены правила передачи объектов газификации на баланс национальному оператору.

В целом принятие вышеуказанных мер позволит к 2030 году:

увеличить производство товарного газа до 42 млрд кубических метров;

повысить надежность газовой инфраструктуры;

установить необходимую модель ценообразования с учетом сдерживания цен для социально уязвимых слоев населения;

увеличить охват газификации страны до 65%.

Премьер-министр Алихан Смаилов напомнил главе Минэнерго о поручениях президента по недопущению энергокризиса.

Главный приоритет – внутренний рынок, в том числе газификация предприятий. Поэтому остро стоит вопрос наращивания ресурсной базы. Для этого должны быть предусмотрены все необходимые стимулы для инвесторов, в особенности экономические. Премьер-министр Алихан Смаилов

Он поручил Министерству энергетики совместно с министерствами национальной экономики, финансов и юстиции в месячный срок внести в правительство соответствующий пакет законодательных поправок.