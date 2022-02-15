Новую модель ценообразования на газ готовят в Минэнерго
Министерством ведется работа по новой модели ценообразования на газ, которая должна принимать во внимание ограниченность ресурсов казахстанского газа и повышение цен коммерческим потребителям до уровня рыночных цен.Министр энергетики Болат Акчулаков
По его словам, основная газотранспортная инфраструктура в значительной степени требует больших капиталовложений для поддержания безопасной эксплуатации. Необходимо проведение технического аудита состояния газотранспортной инфраструктуры, а также определение источников финансирования и механизмов возврата инвестиций.
Министр отметил, что будет актуализирована генеральная схема газификации, упрощены правила передачи объектов газификации на баланс национальному оператору.
В целом принятие вышеуказанных мер позволит к 2030 году:
увеличить производство товарного газа до 42 млрд кубических метров;
повысить надежность газовой инфраструктуры;
установить необходимую модель ценообразования с учетом сдерживания цен для социально уязвимых слоев населения;
увеличить охват газификации страны до 65%.
Премьер-министр Алихан Смаилов напомнил главе Минэнерго о поручениях президента по недопущению энергокризиса.
Главный приоритет – внутренний рынок, в том числе газификация предприятий. Поэтому остро стоит вопрос наращивания ресурсной базы. Для этого должны быть предусмотрены все необходимые стимулы для инвесторов, в особенности экономические.Премьер-министр Алихан Смаилов
Он поручил Министерству энергетики совместно с министерствами национальной экономики, финансов и юстиции в месячный срок внести в правительство соответствующий пакет законодательных поправок.