Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:59 15.02.2022

Новую модель ценообразования на газ готовят в Минэнерго

Голубое топливо Фото: pixabay
Министерство энергетики готовит новую модель ценообразования на газ, сообщил глава ведомства Болат Акчулаков, передает корреспондент Zakon.kz.
Министерством ведется работа по новой модели ценообразования на газ, которая должна принимать во внимание ограниченность ресурсов казахстанского газа и повышение цен коммерческим потребителям до уровня рыночных цен.Министр энергетики Болат Акчулаков

По его словам, основная газотранспортная инфраструктура в значительной степени требует больших капиталовложений для поддержания безопасной эксплуатации. Необходимо проведение технического аудита состояния газотранспортной инфраструктуры, а также определение источников финансирования и механизмов возврата инвестиций.

Министр отметил, что будет актуализирована генеральная схема газификации, упрощены правила передачи объектов газификации на баланс национальному оператору.

В целом принятие вышеуказанных мер позволит к 2030 году:

  • увеличить производство товарного газа до 42 млрд кубических метров;

  • повысить надежность газовой инфраструктуры;

  • установить необходимую модель ценообразования с учетом сдерживания цен для социально уязвимых слоев населения;

  • увеличить охват газификации страны до 65%.

Премьер-министр Алихан Смаилов напомнил главе Минэнерго о поручениях президента по недопущению энергокризиса.

Главный приоритет – внутренний рынок, в том числе газификация предприятий. Поэтому остро стоит вопрос наращивания ресурсной базы. Для этого должны быть предусмотрены все необходимые стимулы для инвесторов, в особенности экономические.Премьер-министр Алихан Смаилов

Он поручил Министерству энергетики совместно с министерствами национальной экономики, финансов и юстиции в месячный срок внести в правительство соответствующий пакет законодательных поправок.

Тамила Языкова
Акчулаков Болат МЭ РК Смаилов Алихан Казахстан
15 дел по обвинению в госизмене и попытке захвата власти заведены в РК
14.02.2022
Сын Гурбангулы Бердымухамедова стал кандидатом в президенты
14.02.2022
Токаеву доложили о ходе расследования январских событий
14.02.2022
Айжан Есмагамбетова назначена главным санврачом Казахстана
14.02.2022
Сбежали во время январских беспорядков – заведены дела на силовиков
14.02.2022
Главная Топ LIVE Все