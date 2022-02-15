Казахстанцам, сдающим жилье в аренду, необходимо уплатить налоги — КГД

Как отметили в комитете, арендодатели, не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), могут исполнить налоговые обязательства путем уплаты единого совокупного платежа (ЕСП) или путем представления декларации по индивидуальному подоходному налогу (ИПН).

ИП при сдаче в аренду жилья вправе использовать при расчете с бюджетом специальный налоговый режим (СНР) на основе патента или упрощенной декларации.

При этом, отметили в КГД, у каждого из способов есть свои преимущества и ограничения по применению.

Декларация по ИПН для физических лиц

Физические лица, сдающие в аренду жилье и не зарегистрированные в качестве ИП, ежегодно в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, представляют декларацию по ИПН (форма 240.00) и уплачивают ИПН в размере 10% от полученного дохода в срок не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации.

Декларацию по ИПН (форма 240.00) физические лица могут сдать через мобильное приложение E-Salyq Azamat или через Кабинет налогоплательщика на web-портале cabinet.salyk.kz.

Если жилье сдается в аренду налоговому агенту (ИП, лицо, занимающееся частной практикой, юридическое лицо, его структурные подразделения, юридическое лицо-нерезидент), исчисление, удержание и уплата в бюджет ИПН осуществляются у источника выплаты налоговым агентом.

Плательщики ЕСП

Физические лица могут исполнять налоговые обязательства путем уплаты ЕСП в размере 1 МРП (3063 тенге) для жителей городов республиканского и областного значения, столицы и 0,5 МРП для жителей остальных населенных пунктов.

Такие физические лица будут признаваться плательщиками ЕСП со дня, в котором произведена уплата, до последнего дня месяца, за который производилась уплата. При этом размер дохода за календарный год плательщика ЕСП не должен превышать 1175-кратный МРП.

ИП, применяющие СНР на основе патента или упрощенной декларации

ИП, применяющие СНР на основе патента или упрощенной декларации, исчисляют ИПН по ставке 1% или 3% от полученного дохода соответственно (освобождены от уплаты ИПН до 2023 года), а также уплачивают социальные платежи (социальные отчисления, обязательные пенсионные взносы, взносы и отчисления на ОСМС) по ставкам, установленным законами «Об обязательном социальном страховании», «О пенсионном обеспечении» и «Об обязательном социальном медицинском страховании».

Ответственность за непредставление налоговой отчетности в срок

В КГД напомнили, что согласно Кодексу «Об административных правонарушениях» за непредставление налоговой отчетности, а также сокрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности, предусмотрено административное взыскание, в том числе в виде денежного штрафа.