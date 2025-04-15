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Как платить налоги при сдаче квартиры в аренду

Ключи от квартиры, аренда, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 10:33 Фото: pexels
Председатель Комитета государственных доходов МФ РК Жандос Дуйсембиев рассказал о новых правилах уплаты налога при сдаче квартиры в аренду.

С 2024 года для граждан, сдающих жилье в аренду, действует новый порядок налогообложения, где они должны выбрать один из двух способов уплаты налогов: с регистрацией ИП или без регистрации ИП.

1. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП)

Если арендодатель регистрируется как ИП, он может выбрать один из специальных налоговых режимов (СНР):

СНР на основе патента – ставка 1% от дохода, патент оформляется сроком от 1 месяца до 1 года.

СНР на основе упрощенной декларации – ставка 3% от дохода (включает 1,5% ИПН и 1,5% социального налога), отчетность подается раз в полугодие.

СНР с использованием мобильного приложения E-Salyq Business – ставка 1% ИПН от дохода, при этом отчетность не требуется, так как приложение автоматически рассчитывает налоги и платежи.

Дополнительно предприниматель обязан уплачивать социальные платежи. В 2025 году их минимальная сумма составляет 20 825 тенге, которые идут в пользу самого предпринимателя и включают пенсионные взносы – 8 500 тенге, социальные отчисления – 4 250 тенге, взносы на медицинское страхование – 5 950 тенге, пенсионные взносы работодателя – 2 125 тенге.

2. Без регистрации ИП

Граждане, не желающие регистрировать ИП, могут платить налог следующим образом:

Ежегодная подача декларации по ИПН (форма 270.00) – ставка 10% от дохода, срок сдачи до 15 сентября.

Сдача жилья в аренду юридическим лицам или ИП по договору ГПХ – в этом случае арендатор (юридическое лицо или ИП) самостоятельно удерживает и перечисляет налог в размере 10% от арендной платы.

Что изменится в будущем?

В действующем Налоговом кодексе понятие "самозанятые" отсутствует. Однако в рамках проекта нового Налогового кодекса рассматривается введение специального налогового режима для самозанятых. Он позволит физическим лицам, не являющимся ИП, уплачивать налоги в упрощенном порядке.

Таким образом, новые правила создают гибкие условия для налогообложения аренды жилья, позволяя гражданам выбрать наиболее удобный способ уплаты налогов.

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Фото Жандос Дуйсембиев
Жандос Дуйсембиев
Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК
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