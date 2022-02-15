За год цены на продукты выросли почти на 10% — Нацбанк

Инфляция платных услуг ускорилась на фоне более высокого роста стоимости аренды жилья. Годовой рост цен на продовольственные товары составил 9,9%, сохранившись на уровне декабря прошлого года.

Кроме того, в январе 2022 года наблюдалось ускорение роста цен в группе хлебобулочных изделий и круп, фруктов и овощей. Рост цен на сахар замедлился на фоне более умеренного роста цен на мировых рынках.

Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары также сохранились на прежнем уровне (8,5%). Ускорился рост цен на автомобили на фоне увеличения спроса и мирового дефицита комплектующих, а именно микросхем. Нацбанк

Кроме того, в январе 2022 года наблюдалось удорожание медикаментов, связанное с ростом импортных цен.

Вместе с тем снизились цены на бензин, дизельное топливо, сжиженный газ, что способствовало замедлению годовых темпов роста цен на данные товары, тем самым ограничивая годовой рост цен всей группы непродовольственных товаров, отметили в Нацбанке.

Годовая инфляция платных услуг в январе 2022 года продемонстрировала ускорение до 6,8% (декабрь 2021 года – рост на 6,5%). Цены на аренду благоустроенного жилья продолжили рост благодаря высокому спросу. Вместе с тем наблюдалось удорожание амбулаторных услуг. Нацбанк РК

Регулируемые коммунальные услуги незначительно подорожали на фоне удорожания электроэнергии в Западно-Казахстанской области. Цены на остальные виды регулируемых услуг не изменились.

Однако продолжилось замедление роста цен производителей в обрабатывающей промышленности на продукцию, отпускаемую в пределах страны, до 17,5% (в декабре 2021 года – 18,4%).

Среди предприятий – производителей продуктов питания значительно замедлился рост цен производства масел, жиров и сахара. С другой стороны, немного выросли цены производителей хлебобулочных и макаронных изделий на фоне слабого урожая пшеницы, а также мяса и молочной продукции – ввиду удорожания кормовых культур. Нацбанк РК

В сельском хозяйстве продолжилось замедление роста цен производителей до 16,9% (в декабре 2021 года – рост на 17,3%). В растениеводстве наблюдалось ускорение роста цен на пшеницу, ячмень, кукурузу и кормовые культуры.

Среди продукции животноводства замедлился рост цен на сырое молоко и снизились цены производителей яиц.