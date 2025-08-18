Инфляция ускорилась в большинстве регионов Казахстана: где цены выросли сильнее

Несмотря на сохранение годовой инфляции в июле 2025 года на уровне 11,8%, рост цен в годовом выражении на продовольственные и непродовольственные товары ускорился. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно информации опубликованной Национальном банком РК годовая инфляция ускорилась в 12 регионах, осталась неизменной в одном регионе и замедлилась в семи регионах.

Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 7 регионах, а наибольшее значение инфляции зафиксировано в Карагандинской области (13,8%).

В целом, по итогам июля 2025 года месячная инфляция в стране составила 0,7%. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в области Улытау (1,1%).

Фото: Национальный банк РК

Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (11,2% год-к-году) в Акмолинской области (14%), в Шымкенте (13,5%), Карагандинской (12,9%), Северо-Казахстанской (12,7%), области Улытау (12,4%), Западно-Казахстанской (12,3%) и других областях.

Рост цен на непродовольственные товары заметно выше, чем по стране (9,5% год к году) сложился в области Абай (12,2%), области Улытау (11,6%), Атырауской (10,9%), Акмолинской и Туркестанской (по 10,8%), Актюбинской (10,6%) областях.

Цены на платные услуги выше общереспубликанского уровня (14,9% год к году) выросли в Алматы (21,7%), Карагандинской (17,9%) и Атырауской (15,2%) областях.

