12:02 15.02.2022
Певица Макпал Исабекова впервые станет мамой
Фото: instagram.com/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова на странице в Instagram рассказала подписчикам о своей беременности, сообщает Zakon.kz.
Это счастье. Год назад мне сделали предложение. А теперь в День святого Валентина мы решили разделить эту радость, – подписала артистка фотографию.
Как же я рада за вас! Здоровья и счастья!
Я так рада за вашу семью! Будьте счастливы и самой красивой мамой!
Очень красивая! Макпал стала еще краше.
Вам к лицу беременность! – оставили комментарии пользователи.
Почти год назад, 14 февраля 2021 года, певица сообщила, что выходит замуж. Личную жизнь Исабекова особо не афиширует.
В одной из публикаций ранее она отметила, что ее жених далекий от публичности человек.
Я очень надеюсь на ваше понимание. Жених мой – человек абсолютно не публичный. Я уважаю его желание и не имею никакого права заставлять делать что-то против его воли, – уточнила Макпал Исабекова.