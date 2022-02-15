Певица Макпал Исабекова впервые станет мамой

Это счастье. Год назад мне сделали предложение. А теперь в День святого Валентина мы решили разделить эту радость, – подписала артистка фотографию.

Как же я рада за вас! Здоровья и счастья!

Я так рада за вашу семью! Будьте счастливы и самой красивой мамой!

Очень красивая! Макпал стала еще краше.

Вам к лицу беременность! – оставили комментарии пользователи.

Почти год назад, 14 февраля 2021 года, певица сообщила, что выходит замуж. Личную жизнь Исабекова особо не афиширует.

В одной из публикаций ранее она отметила, что ее жених далекий от публичности человек.

Я очень надеюсь на ваше понимание. Жених мой – человек абсолютно не публичный. Я уважаю его желание и не имею никакого права заставлять делать что-то против его воли, – уточнила Макпал Исабекова.

Новость по теме Макпал Исабекова вышла замуж - имя мужа называть отказывается

Певица, актриса и телеведущая Макпал Исабекова стала популярной после участия в проекте SuperStar KZ. Также она является лауреатом платиновой премии «Тарлан».