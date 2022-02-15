12:15 15.02.2022
Казахстанский ученый разработал уникальную технологию
Фото: Пресс-служба МОН РК
Ученый Национального центра биотехнологии Вячеслав Огай разработал уникальную технологию восстановления сложных переломов путем применения стволовых клеток. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает Zakon.kz.
Он изобрел гидрогель, который ускоряет заживление переломов и поврежденных коленных суставов. Благодаря особой технологии костная и хрящевая ткань восстанавливаются в течение трех-шести месяцев после операции. Результаты доклинических испытаний подтвердили высокую эффективность препарата.Пресс-служба МОН РК
По словам ученого, «восстановление массивных костных дефектов остается одной из сложных и до конца нерешенных вопросов в травматологии и ортопедии».
Для лечения обычно используются различные методы остеопластики с использованием костных заменителей, но эта операция не всегда приводит к полному восстановлению. Мы разработали технологию, которая способствует регенерации массивных костных дефектов. Стволовые клетки и природные биополимеры ускоряют процесс восстановления поврежденной костной или хрящевой ткани.Автор разработки, заведующий лабораторией стволовых клеток Национального центра биотехнологии, профессор Вячеслав Огай