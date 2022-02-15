Казахстанский ученый разработал уникальную технологию

Он изобрел гидрогель, который ускоряет заживление переломов и поврежденных коленных суставов. Благодаря особой технологии костная и хрящевая ткань восстанавливаются в течение трех-шести месяцев после операции. Результаты доклинических испытаний подтвердили высокую эффективность препарата. Пресс-служба МОН РК

По словам ученого, «восстановление массивных костных дефектов остается одной из сложных и до конца нерешенных вопросов в травматологии и ортопедии».