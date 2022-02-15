При проведении бюджетной политики важно учитывать фактор исчерпаемости природных ресурсов — Нацбанк

Об этом завил начальник управления Департамента финансовой стабильности и исследований Нацбанка Жандос Ыбраев.

Международные исследования показывают, что им присущи симптомы так называемой «голландской болезни» – снижение стимулов к производству и конкурентоспособности, относительный спад обрабатывающей промышленности. Бум природных ресурсов порождает эффект чрезмерных государственных расходов, которые ведут к повышению реального обменного курса. Это приводит к структурной трансформации экономики, особенно секторов, прямо не связанных с торговлей невозобновляемыми ресурсами. Начальник управления Департамента финансовой стабильности и исследований НБ Жандос Ыбраев

По его словам, ключ к смягчению влияния «голландской болезни» – это эффективное управление доходами от природных ресурсов через налогово-бюджетную политику. Учитывая структурные особенности нашей экономики с преобладанием экспорта сырьевых товаров, динамика доходов и расходов государственного бюджета подвержена влиянию внешних макроэкономических условий.

В случае недостаточности объема накопленных средств к моменту истощения запасов природных ресурсов экономика может столкнуться с необходимостью резкой консолидации расходов. Это окажет негативное влияние на долгосрочный устойчивый экономический рост.

Таким образом, рента, получаемая от нефтяного сектора, должна аккумулироваться в виде финансовых активов, а доходы ненефтяного сектора должны постепенно замещать поступления от исчерпаемых ресурсов. Их рост должен превышать темп истощения извлекаемых запасов нефти. Начальник управления Нацбанка Жандос Ыбраев

По мнению финансиста, для предотвращения негативного сценария в виде чрезмерного расходования средств, накопленных за счет добычи невозобновляемых ресурсов, нужно использовать их чрезвычайно бережливо и в то же время эффективно.

При аккумулировании части нефтяных доходов создается буфер ликвидности, что помогает противостоять внезапным негативным шокам, в основном связанным с волатильностью цен на сырьевые товары, пояснил он.

В нашей стране для выполнения функции сохранения и перераспределения средств от нефтяного сектора был создан Национальный фонд. Накопление достаточного объема активов в фонде, генерирующем инвестиционную доходность, позволит поддерживать уровень государственных расходов и сглаживать совокупное потребление даже после истощения запасов нефти.

При этом, отметил специалист, важно учитывать эффективность использования средств фонда будущих поколений, что окажет положительное влияние на расширение ненефтяной налоговой базы и, соответственно, позволит сократить объемы изъятий в долгосрочной перспективе.

Так, государственные расходы можно разделить на текущие и капитальные. Традиционно, капитальные расходы оказывают наибольший эффект на рост продуктивности экономики.

Поэтому немаловажным фактором является мониторинг направления использования и перераспределения выделенных средств для повышения эффективности этих процессов.

Механизмом усиления фискальной дисциплины, которая крайне необходима в условиях ограниченного запаса извлекаемых ресурсов, является бюджетное правило. Кроме того, введение такого правила усилит координацию денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик и, соответственно, будет способствовать устойчивому экономическому росту, заключил Жандос Ыбраев.