Подходы к майнингу надо срочно пересмотреть – Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов напомнил, что одной из главных задач правительства является повышение доходов населения и создание новых рабочих мест.

Глава кабмина озвучил основные поручения по экономическому блоку.

Так, касательно реформирования бюджетного планирования необходимо ускорить работу по цифровизации бюджетных процессов. Минфин должен будет до марта принять конкретные меры по глубокой цифровизации процессов бюджетного планирования.

По поводу отказа от реализации неэффективных и убыточных проектов – здесь необходимо будет завершить разработку методики оценки эффективности и социально-экономической отдачи бюджетных средств. До апреля ответственные ведомства должны будут ее представить.

В рамках исполнения поручения президента страны по тарифным планам премьер-министр в месячный срок поставил задачу провести анализ по тарифам и комиссиям, взимаемым монопольными операторами и посредниками, предложить решения по их пересмотру или отмене.

Также уже выработаны предложения по пересмотру ставок налога на добычу полезных ископаемых в горнорудном секторе, акцизов для производителей нефтепродуктов, льгот по дивидендам недропользователей и порядка трансфертного ценообразования.

Наряду с этим необходимо срочно проработать проблемные вопросы регулирования в сфере майнинга. На сегодня правительством ведется определенная работа по пересмотру подходов к майнингу. Для регулирования и развития данной отрасли министерству цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами необходимо обеспечить проработку всех вопросов в рамках законопроекта «О цифровых активах», инициированного депутатами Мажилиса. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Кроме того, на заседании был утвержден новый комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции. Этот комплекс мер направлен на увеличение производства отечественной продукции путем расширения посевных площадей и реализации инвестиционных проектов по производству и переработке продуктов питания. Также предусмотрены системные меры по реформированию системы производства и распределения ГСМ, по контролю ценообразования и антимонопольному регулированию. Принимаемые меры будут способствовать постепенной стабилизации цен, удержанию инфляции на целевом уровне, а также улучшению бизнес-климата.

Первым руководителям госорганов и акимам регионов поручено взять на особый контроль качественное и эффективное исполнение предусмотренных мероприятий.

Вдобавок были поддержаны меры по совершенствованию госзакупок и закупок квазигоссектора.

Особое внимание уделено вопросу проведения весенне-полевых работ и обеспечению сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизельным топливом, семенами, удобрениями и пестицидами. Несмотря на объемы госфинансирования и оказываемых мер господдержки, вклад специальных экономических зон в экономику страны остается на низком уровне.

Управляющие компании работают «из рук вон». Потенциальные инвесторы постоянно сталкиваются с разного рода «препонами» – это и вхождение в СЭЗ, и отсутствие необходимой инфраструктуры, и бюрократия со стороны управляющих компаний. Алихан Смаилов

Он поручил провести ревизию и до 1 марта выработать реальные предложения.

Еще глава кабмина дал задание Мининдустрии в недельный срок определить график посещений производственных площадок предприятий автопрома. В состав обязательно должны быть включены эксперты и представители общественности. Для СМИ будут подготовлены видеоматериалы о деятельности отечественных автосборочных предприятий.