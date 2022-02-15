Два иностранца участвовали в захвате здания акимата Алматы

Генеральной прокуратурой продолжаются расследования по террористическим актам и массовым беспорядкам, имевшим место в январе - по отдельным эпизодам установлены и задержаны причастные к ним подозреваемые.

Следствием установлены двое иностранных граждан, активно участвовавшие в массовых беспорядках в Алматы и при захвате здания акимата города в ночь с 4 на 5 января 2022 года. Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В ведомстве отметили, что «указанные лица применяли жестокое насилие в отношении безоружных сотрудников Управления специализированной службы охраны, оборонявших здание».

Телесные повреждения полицейским наносились ранее отобранными спецсредствами (щиты, дубинки). Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В ведомстве подчеркнули, что личности преступников установлены «в результате идентификации видеоматериалов».

1 февраля с санкции суда они взяты под стражу. Их преступные действия квалифицированы по ст. 272 ч. 2 (участие в массовых беспорядках), ст. 380 ч. 3 п. 1, 4 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса.