Митингующие штурмуют акимат Алматы

Как передает корреспондент с места событий, у собравшихся возле акимата города в руках арматура, палки и щиты.

Фото: Zakon.kz

Митингующие, подъехавшие на захваченной машине, вооружены огнестрельным оружием.

Фото: Zakon.kz

Мародеры грабят киоск общественного питания.

Фото: Zakon.kz

По предварительным данным, митингующие ворвались в здание акимата Алматы, где уже выбиты окна и двери.

Ночью 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы.

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Утром этого же дня Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов.

Позднее глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, в ходе которого назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, а также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.

Также режим ЧП введен в Алматинской области.