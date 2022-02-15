76-летняя жительница Костаная выиграла 10 млн тенге в лотерее «Сәтті Жұлдыз»

Лидия Кисляк родилась в 1945 году – как говорят, «ребенок Победы». Эту победу женщине удалось пронести через всю жизнь, несмотря на трудности и превратности судьбы. Сама Лидия Яковлевна считает надежду на светлое будущее «привычкой советского человека», а себя называет романтиком по натуре.

По словам победительницы, она доверяет лотереям, верит в счастливый случай и судьбу.

Мой выигрыш случился целенаправленно. Я участвую в лотереях уже лет десять. Выигрывала и раньше, но небольшие суммы. Продолжала участвовать, очень хотела квартиру, – Лидия Кисляк.

Фото: «Сәтті Жұлдыз»

Лидия Яковлевна не понаслышке знает, что такое долги и жизненные трудности. В 2016 году она продала квартиру – говорит, дети и внуки разъехались, а ей было некомфортно жить одной. После этого снимала жилье со студентами. Как ответственный квартиросъемщик зачастую была вынуждена погашать большие суммы, чем рассчитывала – например, когда молодые соседи уезжали на каникулы. Так в жизни пенсионерки появилась нехватка денег. Однако она не отчаялась и не забросила своего увлечения лотереями.

Были, конечно, те, кто считал, что я трачу деньги на ерунду, но я не сдавалась. Очень благодарна друзьям, которые верили в меня, помогали, – отметила победительница.

Как рассказала женщина, ее вера в подарки судьбы укрепилась в начале января текущего года, когда она «была на нуле», но внезапно выиграла 250 тыс. тенге.

Я и той сумме была безумно рада. А когда узнала, что выиграла 10 миллионов тенге, честно, испытала шок. Даже не верилось, – Лидия Кисляк.

Выигрыш неунывающая Лидия Яковлевна планирует потратить на собственную крышу над головой.