Главные изменения в законодательстве за неделю: 7-13 февраля 2022 года
Санэпидпослабления для школьников и студентов
Принято постановление и.о. главного государственного санитарного врача РК «О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования».
С 14 февраля 2022 года обеспечивается обучение в штатном формате организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.
Отмена некоторых полномочий первого президента РК
Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан».
В частности, поправки отменяют пожизненное председательство бывшего президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.
Также отменены нормы о необходимости согласовывать с Нурсултаном Назарбаевым инициативы по внешней и внутренней политике.
Новая антикоррупционная политика
Указ президента РК «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и внесении изменений в некоторые указы президента Республики Казахстан».
Антикоррупционная политика основывается на принципах:
равенства всех перед законом и справедливости;
гласности, прозрачности и подотчетности обществу;
комплексного использования мер противодействия коррупции;
приоритетности превенции коррупции;
взаимодействия государства и гражданского общества;
эффективности и результативности;
неприятия коррупции во всех ее проявлениях;
защиты лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции;
неотвратимости ответственности за коррупцию;
качественной цифровой трансформации.
Стажировка для судей
Указ президента РК, которым вносятся изменения и дополнения в Положение о судебной системе и статусе судей.
Согласно изменениям, прохождение стажировки составляет 11 месяцев в районном и приравненном к нему суде, один месяц в областном и приравненном к нему суде.
Срок прохождения стажировки для лиц, имеющих юридический стаж работы не менее 10 лет, составляет шесть месяцев, из них пять месяцев в районном суде, один месяц в областном суде.
Срок прохождения стажировки для лиц, имеющих юридический стаж работы свыше 15 лет, составляет три месяца, из них два месяца в районном суде, один месяц в областном суде.
Образован Комитет торговли
Постановлением правительства РК образован Комитет торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Созданы республиканские государственные учреждения – территориальные органы Комитета торговли МТИ РК.
Создан Совет отечественных предпринимателей
Распоряжением премьер-министра РК образован Совет отечественных предпринимателей при правительстве Республики Казахстан.
Совет является консультативно-совещательным органом. Рабочий орган совета – МНЭ РК.
Задачи совета:
1) выработка рекомендаций и предложений по вопросам:
социально-экономического развития Республики Казахстан;
совершенствования законодательства Республики Казахстан по вопросам предпринимательства;
создания условий, стимулирующих развитие рыночной экономики и привлечение отечественных инвестиций в экономику страны;
оценки и улучшения делового и инвестиционного климата;
2) рассмотрение и обсуждение иных вопросов в сфере предпринимательства и инвестиционной политики.
Более подробно о произошедших изменениях в законодательстве смотрите здесь.