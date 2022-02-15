Главные изменения в законодательстве за неделю: 7-13 февраля 2022 года

Санэпидпослабления для школьников и студентов

Принято постановление и.о. главного государственного санитарного врача РК «О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования».

С 14 февраля 2022 года обеспечивается обучение в штатном формате организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Отмена некоторых полномочий первого президента РК

Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан».

В частности, поправки отменяют пожизненное председательство бывшего президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

Также отменены нормы о необходимости согласовывать с Нурсултаном Назарбаевым инициативы по внешней и внутренней политике.

Новая антикоррупционная политика

Указ президента РК «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и внесении изменений в некоторые указы президента Республики Казахстан».

Антикоррупционная политика основывается на принципах:

равенства всех перед законом и справедливости; гласности, прозрачности и подотчетности обществу; комплексного использования мер противодействия коррупции; приоритетности превенции коррупции; взаимодействия государства и гражданского общества; эффективности и результативности; неприятия коррупции во всех ее проявлениях; защиты лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции; неотвратимости ответственности за коррупцию; качественной цифровой трансформации.

Стажировка для судей

Указ президента РК, которым вносятся изменения и дополнения в Положение о судебной системе и статусе судей.

Согласно изменениям, прохождение стажировки составляет 11 месяцев в районном и приравненном к нему суде, один месяц в областном и приравненном к нему суде.

Срок прохождения стажировки для лиц, имеющих юридический стаж работы не менее 10 лет, составляет шесть месяцев, из них пять месяцев в районном суде, один месяц в областном суде.

Срок прохождения стажировки для лиц, имеющих юридический стаж работы свыше 15 лет, составляет три месяца, из них два месяца в районном суде, один месяц в областном суде.

Образован Комитет торговли

Постановлением правительства РК образован Комитет торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Созданы республиканские государственные учреждения – территориальные органы Комитета торговли МТИ РК.

Создан Совет отечественных предпринимателей

Распоряжением премьер-министра РК образован Совет отечественных предпринимателей при правительстве Республики Казахстан.

Совет является консультативно-совещательным органом. Рабочий орган совета – МНЭ РК.

Задачи совета:

1) выработка рекомендаций и предложений по вопросам:

социально-экономического развития Республики Казахстан;

совершенствования законодательства Республики Казахстан по вопросам предпринимательства;

создания условий, стимулирующих развитие рыночной экономики и привлечение отечественных инвестиций в экономику страны;

оценки и улучшения делового и инвестиционного климата;

2) рассмотрение и обсуждение иных вопросов в сфере предпринимательства и инвестиционной политики.

Более подробно о произошедших изменениях в законодательстве смотрите здесь.