13:29 15.02.2022
«Привет, Казахстан!» – Каспийское море сняли на видео из космоса
Фото: Instagram/olegmks
Бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев снял на видео Каспийское море и передал из космоса привет Казахстану, передает Zakon.kz.
Видео российский космонавт разместил на своей странице в Instagram.
Привет, Казахстан! Узнали город, который мы пролетаем? – подписал он ролик.
Пользователи сети оставили восторженные комментарии под его публикацией.
Фантастика!
Как красиво!
Привет из Актау!
Невероятно! Какая красота!
Офигеть же можно! Спасибо за такие красоты!
Ваши видео завораживают! Спасибо огромное и прекрасного начала недели! – написали они.