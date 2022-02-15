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13:29 15.02.2022

«Привет, Казахстан!» – Каспийское море сняли на видео из космоса

рк, каспийское море, космос, видео Фото: Instagram/olegmks
Бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев снял на видео Каспийское море и передал из космоса привет Казахстану, передает Zakon.kz.

Видео российский космонавт разместил на своей странице в Instagram.

Привет, Казахстан! Узнали город, который мы пролетаем? – подписал он ролик.

Пользователи сети оставили восторженные комментарии под его публикацией.

  • Фантастика!

  • Как красиво!

  • Привет из Актау!

  • Невероятно! Какая красота!

  • Офигеть же можно! Спасибо за такие красоты!

  • Ваши видео завораживают! Спасибо огромное и прекрасного начала недели! – написали они.

Динара Халдарова
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