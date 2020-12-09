Космонавт МКС сфотографировал бурю в Казахстане из космоса
Фото сделано с Международной космической станции.
Фото : Twitter9 декабря 2020, 08:58
Космонавт представил снимки пылевой бури в Казахстане, сделанные с борта Международной космической станции (МКС), сообщает zakon.kz.
Российский космонавт-испытатель "Роскосмоса", бортинженер МКС Олег Артемьев опубликовал фото пылевой бури в Twitter.
Пылевая буря на Каспии, Казахстан, - подписал снимок Олег Артемьев.
Пылевая буря на Каспии, Казахстан— Oleg Artemyev (@OlegMKS) December 8, 2020
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