Стадион в Сенегале будет носить имя Садио Мане

Стадион обещают построить через год, передает Daily Mail. 29-летний нападающий заслужил право называться национальным героем Сенегала. Не так давно он стал звездой Кубка Африки, где был признан лучшим футболистом, а также завоевал главный трофей этого турнира.

Садио принял участие во всех семи матчах сборной Сенегала на Кубке африканских наций (КАН), где отметился тремя голами и двумя передачами. В финале с Египтом в серии послематчевых 11-метровых спортсмен принес победу своей дружине.

Также Мане во время КАН отметился двумя благородными поступками. Вначале он оплатил проезд своим многочисленным соотечественникам на финальные матчи сборной Сенегала. Затем профинансировал лечение ребенка, с которым оказался вместе в одной больнице. Садио Мане попал в клинику после столкновения с вратарем сборной Кабо-Верде. А ребенок был в реанимации, его сбил мотоцикл.