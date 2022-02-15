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17:19 15.02.2022

Двоеборец Чингиз Ракпаров завершил выступление на ОИ-2022

Лыжное двоеборье 1 этап Пекин-2022 Фото: olympic.kz
15 февраля на зимней Олимпиаде в программе лыжного двоеборья выступил единственный казахстанский представитель – Чингиз Ракпаров, который закончил данные соревнования на 43-м месте, сообщает Zakon.kz.

Чингиз Ракпаров в первом виде лыжного двоеборья в прыжках с большого трамплина набрал 69,6 балла, что позволило ему разместиться на 38-й строчке. И во втором виде двоеборья – лыжных гонках – он стартовал с отставанием в 4:41 от лидера соревнований Магнуса Риибера из Норвегии. В лыжных состязаниях казахстанец ничем не смог проявить себя, закончив свое итоговое выступление на 43-й позиции.

А чемпионом Олимпиады-2022 в лыжном двоеборье стал норвежский спортсмен Йорген Гробак. Его соотечественник Енс Лурос Офтебру занял второе место, а на третьей строчке расположился японец Акито Ватабе.

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