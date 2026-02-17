#Референдум-2026
Спорт

Двоеборец из Казахстана финишировал на Олимпиаде-2026 и завершил борьбу

Чингиз Ракпаров завершил выступление в лыжном двоеборье на Олимпийских играх-2026, проходящих в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 18:40 Фото: olympic.kz
Казахстанский спортсмен Чингиз Ракпаров завершил выступление в лыжном двоеборье на Олимпийских играх-2026, проходящих в Италии, сообщает Zakon.kz.

По итогам прыжков с трамплина (большой трамплин) он занял 35-е место. В лыжной гонке на 10 км спортсмен стартовал именно с этой позиции и с отставанием в 4 минуты 6 секунд от лидера.

В результате Ракпаров финишировал 32-м, уступив победителю 7 минут 57 секунд.

Норвежец Йенс Лурос Офтебро стал двукратным олимпийским чемпионом. Йоханнес Лампартер (Австрия) занял второе место, а тройку призеров замкнул финн Илкка Херола.

Ранее сообщалось, кто из казахстанцев выступит 17 февраля на Олимпиаде-2026.

