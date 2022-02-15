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17:07 15.02.2022

Сильный ветер на востоке Казахстана: машина скорой помощи слетела в кювет

сильный ветер Фото: pixabay
На востоке страны разыгралась непогода. Из-за ветра и метели закрыты для движения несколько автодорог, отменены занятия в школах, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в Сети появилось видео с трассы Усть-Каменогорск — Шемонаиха. Там сильный ветер опрокинул машину скорой помощи.

По данным Yk-news.kz, на 15 февраля в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

В ДЧС ВКО отметили, что порывы ветра в отдельных районах могут достигать 28 метров в секунду.

Из-за сильного ветра занятия в школах нескольких городов и районов переведены в дистанционный формат. В частности, у учащихся во вторую смену — в Риддере, Курчатове, Кокпектинском, Тарбагатайском, Жарминском районах. В Усть-Каменогорске тоже дует сильный порывистый ветер, поэтому родители школьников возмущаются в соцсетях, что дети учатся в очном формате.

Что касается автодорог, закрыты для движения следующие участки:

  • от Шемонаихи до границы России;

  • от границы Алматинской области до села Калбатау;

  • от Аягоза до села Аксуат;

  • от Глубокого до Шемонаихи;

  • от Семея до Кайнара;

  • от села Верхние Таинты до Самарского.

Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область
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