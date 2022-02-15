Сильный ветер на востоке Казахстана: машина скорой помощи слетела в кювет

Кроме того, в Сети появилось видео с трассы Усть-Каменогорск — Шемонаиха. Там сильный ветер опрокинул машину скорой помощи.

По данным Yk-news.kz, на 15 февраля в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

В ДЧС ВКО отметили, что порывы ветра в отдельных районах могут достигать 28 метров в секунду.

Из-за сильного ветра занятия в школах нескольких городов и районов переведены в дистанционный формат. В частности, у учащихся во вторую смену — в Риддере, Курчатове, Кокпектинском, Тарбагатайском, Жарминском районах. В Усть-Каменогорске тоже дует сильный порывистый ветер, поэтому родители школьников возмущаются в соцсетях, что дети учатся в очном формате.

Что касается автодорог, закрыты для движения следующие участки: