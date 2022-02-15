В Алматы задержали с оружием лидеров ОПГ «Казахстанские»

Задержанные шесть членов группировки причастны к многочисленным преступлениям на территории Алматинского региона (вымогательство, разбой, самоуправство, хулиганство, криминальное покровительство предпринимателям, скотокрадство). Пресс-служба КНБ

В ходе задержаний и обысков у подозреваемых изъято четыре единицы огнестрельного оружия, 177 боеприпасов, семь гранат, спецсредства, а также предметы, подтверждающие участие в мародерстве в январе этого года в Алматы (радиостанции, дубинки «ПР», бронежилет).

Фото: пресс-служба КНБ

Фото: пресс-служба КНБ

Задержанные водворены в СИ-8 ДУИС и СИЗО ДКНБ Алматы. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Члены группировки выдали «схроны» с оружием, принадлежащие участникам ОПГ.

В Енбекшиказахском районе Алматинской области обнаружены два «схрона», из которых изъято 44 единицы огнестрельного и три единицы холодного оружия, а также 20 боеприпасов. Пресс-служба КНБ

Изъятое оружие идентифицируют и проверяют, использовалось ли оно во время январских беспорядков.