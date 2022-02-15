Здание ТЦ выкупил акимат Нур-Султана для экономии средств

Подведомственные организации расположены в разных районах. По информации пресс-службы акима Нур-Султана, необходимость одного здания назрела очень давно.

Выкуп единого здания Sine Tempore позволяет не только сэкономить средства на аренде, но и оказывать услуги по принципу «одного окна» (здание находится рядом с городским акиматом). Пресс-служба акима Нур-Султана

Отмечается, что в 2020 году две компании провели оценку стоимости. Они оценили здание на сумму почти 12,6 млрд тенге и 11,7 млрд тенге. В 2021 году была произведена независимая оценка, где стоимость была указана в пределах 9,5 млрд тенге.

Приобретение здания за наименьшую из предложенных сумм осуществлено с согласия городского маслихата, отметили в пресс-службе.