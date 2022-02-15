Срок сдачи форм налоговых отчетностей продлили до 18 февраля

В рамках возникших неполадок ведутся технические работы по устранению и восстановлению работоспособности web-приложения «Кабинет налогоплательщика». Комитет госдоходов МФ РК

По информации КГД, в связи с возникшими неполадками срок предоставления форм налоговых отчетностей продлен на три рабочих дня – до 18 февраля 2022 года включительно.