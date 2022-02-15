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Законодательство РК
19:29 15.02.2022

Срок сдачи форм налоговых отчетностей продлили до 18 февраля

неполадки в кабинете неалогоплательщика Фото: pixabay
15 февраля 2022 года в Комитете госдоходов МФ РК зафиксировали технические неполадки в функционировании web-приложения «Кабинет налогоплательщика» в связи с возросшей нагрузкой, сообщает Zakon.kz.
В рамках возникших неполадок ведутся технические работы по устранению и восстановлению работоспособности web-приложения «Кабинет налогоплательщика». Комитет госдоходов МФ РК

По информации КГД, в связи с возникшими неполадками срок предоставления форм налоговых отчетностей продлен на три рабочих дня – до 18 февраля 2022 года включительно.

Лариса Черненко
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