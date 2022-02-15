Память воинов-афганцев почтили в Алматы

Торжественное мероприятие было приурочено к 33-летию вывода советских войск из Афганистана.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Более 22 тысяч казахстанцев прошли через горнило той войны, свыше 900 погибло, около 20 пропали без вести, тысячи ребят вернулись инвалидами. Это все не дает нам право забыть о той войне. Председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мурат Абдушкуров

В мероприятии приняли участие ветераны Афганской войны, других локальных военных конфликтов, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие Десантно-штурмовых войск, личный состав местных органов военного управления, курсанты Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, воспитанники Алматинской военной школы-интерната им. Бауыржана Момышулы, представители других войск и воинских формирований, а также студенты и воспитанники военно-патриотических клубов «Жас сарбаз».

Каждый год ветераны Афганской войны приходят в Парк 28 героев-панфиловцев, чтобы отдать дань уважения подвигам казахстанцев.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В Алматы на сегодняшний день проживает 2261 ветеран.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона