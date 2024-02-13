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Память о мужестве: в Алматы отметили 35-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана

Вывод войск из Афганистана Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В Алматы в парке ветеранов боевых действий в Афганистане прошло возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам, где собравшиеся почтили память погибших при исполнении воинского долга, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие ветераны Афганской войны, руководство акимата района, военнослужащие Управления по делам обороны Турксибского района, управление военной полиции АРГ, курсанты военного института Сухопутных войск, а также воспитанники военно-патриотических клубов.

Вывод войск из Афганистана

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Ребята из детско-подростковых клубов выступили с песнями и стихами перед собравшимися ветеранами.

Вывод войск из Афганистана

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Начальник группы по воспитательной и идеологической работы УДО Турксибского района майор Еркебулан Доскен отметил, что в целях привития чувства патриотизма у молодежи во всех учебных заведениях Алматы запланировано проведение "Уроки мужества".

Вывод войск из Афганистана

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"События в Афганистане отразились на судьбе целого поколения. В войне, длившейся 10 лет, участвовало около миллиона наших сограждан. Свыше 200 тысяч военнослужащих награждены орденами и медалями, почти 15 тыс. наших солдат пали в боях".Еркебулан Доскен

По его словам, проводимые в эти дни мероприятия нужны молодому поколению для приобщения их к истории.

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