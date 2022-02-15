95% ДТП с пострадавшими произошли по вине водителей в Алматинской области

По данным начальника ДП Алматинской области Арыстангани Заппарова, протяженность дорог в области превышает 19 тыс. км. На один километр приходится 30-40 автомобилей.

Глава полиции области привел цифры и отметил, что число жертв ДТП на дорогах превышает количество погибших во время крушений самолетов, аварий железнодорожного и водного транспорта вместе взятых.

За 2021 год на дорогах области погибли 463 человека, пострадали 3231.

В 64% случаев смертельными были наезды на пешеходов, опрокидывания автомобилей и встречные лобовые столкновения.

Каждое третье ДТП в регионе происходит из-за превышения скорости.

В 2021 году зарегистрировано 640 аварий из-за превышения, в которых погибли 146 человек и 1037 получили травмы.

Многие помнят, как ровно год назад в Аксуском районе на трассе Алматы – Оскемен водитель Nissan Qashqai превысил скорость и допустил наезд на грузовик Volvo: погибли сразу семь человек. Арыстангани Заппаров

95% от всего количества ДТП с пострадавшими совершены по вине водителей.

С 2020 по 2021 год количество нарушений ПДД возросло с 214 до 343 тыс.

По вине пешеходов произошло 111 ДТП, где погибли 58 человек.