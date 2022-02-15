95% ДТП с пострадавшими произошли по вине водителей в Алматинской области
По данным начальника ДП Алматинской области Арыстангани Заппарова, протяженность дорог в области превышает 19 тыс. км. На один километр приходится 30-40 автомобилей.
Глава полиции области привел цифры и отметил, что число жертв ДТП на дорогах превышает количество погибших во время крушений самолетов, аварий железнодорожного и водного транспорта вместе взятых.
За 2021 год на дорогах области погибли 463 человека, пострадали 3231.
В 64% случаев смертельными были наезды на пешеходов, опрокидывания автомобилей и встречные лобовые столкновения.
Каждое третье ДТП в регионе происходит из-за превышения скорости.
В 2021 году зарегистрировано 640 аварий из-за превышения, в которых погибли 146 человек и 1037 получили травмы.
Многие помнят, как ровно год назад в Аксуском районе на трассе Алматы – Оскемен водитель Nissan Qashqai превысил скорость и допустил наезд на грузовик Volvo: погибли сразу семь человек.Арыстангани Заппаров
95% от всего количества ДТП с пострадавшими совершены по вине водителей.
С 2020 по 2021 год количество нарушений ПДД возросло с 214 до 343 тыс.
По вине пешеходов произошло 111 ДТП, где погибли 58 человек.
Доля дорог в Алматинской области в хорошем и удовлетворительном состоянии – выше 80%. В течение 2021 года полиция направила 2470 предписаний на устранение недостатков. За невыполнение требований наложили штрафы на 272 должностных лица на сумму более 10 млн тенге.