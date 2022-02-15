21:20 15.02.2022
Генпрокуратура запустила сайт для сбора фото и видео январских беспорядков
Фото: Zakon.kz
Казахстанцы могут анонимно загрузить фото-, видео- и аудиозаписи о произошедших в январе беспорядках и террористических актах, сообщает Zakon.kz.
Генеральная прокуратура совместно Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустила веб-сайт stopterrorism.kz.
Казахстанцы могут анонимно загрузить на сайт видео-, фото- и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках.
В настоящее время прокуроры проводят сбор и фиксацию доказательств, а также идентификацию преступников по видеозаписям.
Одновременно с этим в Генпрокуратуре поблагодарили граждан за предоставленную в сall-центр «115» информацию.