Генпрокуратура запустила сайт для сбора фото и видео январских беспорядков

Генеральная прокуратура совместно Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустила веб-сайт stopterrorism.kz.

Казахстанцы могут анонимно загрузить на сайт видео-, фото- и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках.

В настоящее время прокуроры проводят сбор и фиксацию доказательств, а также идентификацию преступников по видеозаписям.

Одновременно с этим в Генпрокуратуре поблагодарили граждан за предоставленную в сall-центр «115» информацию.