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21:20 15.02.2022

Генпрокуратура запустила сайт для сбора фото и видео январских беспорядков

Алматы январь митинг Фото: Zakon.kz
Казахстанцы могут анонимно загрузить фото-, видео- и аудиозаписи о произошедших в январе беспорядках и террористических актах, сообщает Zakon.kz.

Генеральная прокуратура совместно Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустила веб-сайт stopterrorism.kz.

Казахстанцы могут анонимно загрузить на сайт видео-, фото- и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках.

В настоящее время прокуроры проводят сбор и фиксацию доказательств, а также идентификацию преступников по видеозаписям.

Одновременно с этим в Генпрокуратуре поблагодарили граждан за предоставленную в сall-центр «115» информацию.

Данияр Кунафин
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