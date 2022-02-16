06:21 16.02.2022
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 16 февраля
Фото: olympic.kz
В 13-й день программы на Зимней Олимпиаде Казахстан будет представлен в трех видах состязаний – горнолыжный спорт, командный лыжный спринт и шорт-трек, сообщает Zakon.kz.
График выхода казахстанских спортсменов выглядит следующим образом:
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Слалом, мужчины.
Первая попытка (08:15), вторая (11:45). Захар Кучин.
Лыжные гонки. Командный спринт, женщины.
Квалификация (13:15), финал (15:15). Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева и Ирина Быкова.
Лыжные гонки. Командный спринт, мужчины.
Квалификация (14:15), финал (15:45). Виталий Пухкало и Евгений Величко.
Шорт-трек. 1500 м, женщины.
Четвертьфинал (17:30), полуфинал (18:15), финал (19:18). Ольга Тихонова.