Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:38 15.02.2022

Обвиняемый в изнасиловании сын Елизаветы II урегулировал иск

Принц Эндрю Эпштейн Фото: pixabay
Согласно новому решению суда принц Эндрю заплатит Робертс-Джуффре определенную сумму, которая не разглашается. Сын королевы Великобритании намерен сделать пожертвование в поддержку прав пострадавшей, сообщает Zakon.kz

Принц Эндрю, сын британской королевы Елизаветы II урегулировал иск, поданный Вирджинией Робертс-Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает New York Times.

Вирджиния Робертс-Джуффре утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, друг принца Эндрю Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.

Согласно новому решению суда сын королевы Елизаветы II заплатит Робертс-Джуффре определенную сумму, которая не разглашается.

Отмечается, что Эндрю намерен сделать пожертвование в поддержку прав пострадавшей.

Ранее стало известно, что Эндрю больше не будет именоваться «Его Королевским высочеством».

Это решение королевы Великобритании означает полное отстранение от официальной придворной жизни. Все остальные роли принца Эндрю будут распределены между другими членами королевской семьи.

Данияр Кунафин
Великобритания
Небольшой спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
15.02.2022
Два иностранца участвовали в захвате здания акимата Алматы
15.02.2022
Алматинец покорил жюри украинского шоу «Голос»
15.02.2022
Казахстанцы просят отменить предмет «Самопознание» – ответ Минобразования
15.02.2022
Казахстанцам, сдающим жилье в аренду, необходимо уплатить налоги — КГД
15.02.2022
Главная Топ LIVE Все